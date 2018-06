Slechts 58% architecten lichten correct in: Peeters vraagt nieuwe sensibiliseringscampagne JM

25 juni 2018

17u30

Bron: Belga 2 Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) vraagt de Ordes van Architecten een nieuwe sensibiliseringsactie op poten te zetten onder hun leden. Hij lanceert die oproep naar aanleiding van een onderzoek van de Economische Inspectie. Daaruit bleek dat de spontane informatieverstrekking voor de klanten voor verbetering vatbaar is.

De inspectie voerde tussen november 2017 en maart 2018 controles uit bij 311 architectenbureaus. Ze ging daarbij na of de bureaus hun klanten correct en volledig informeren, onder meer over prijzen, deontologie en aansprakelijkheidsverzekeringen. Daaruit bleek dat 181 bureaus, ofwel 58 procent, met alles in orde waren. Bij de 130 andere bureaus werden 590 inbreuken vastgesteld. Op 229 waarschuwingen en een opvolgingsonderzoek volgden uiteindelijk slechts twee processen-verbaal.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het spontaan verstrekken van alle informatie aan de klant beter kan. Een opvallende vaststelling is dat wanneer de consument erom vraagt, 91 procent van de architecten de informatie wel correct bezorgt. De Ordes van Architecten bleken nochtans via een nieuwsbrief en een mailing informatie te hebben verspreid over de wettelijke verplichtingen van architecten. Omdat nog steeds architecten in gebreke blijven, vraagt minister Peeters een nieuwe sensibiliseringscampagne.