Slechts 34 procent van ochtendploeg aan de slag in Vlaamse gevangenissen

KVE

23 juni 2018

13u56

Bron: Belga

In de Vlaamse gevangenissen is deze ochtend slechts 34 procent van het personeel opgedaagd. Dat blijkt uit cijfers van het gevangeniswezen. In de Waalse strafinstellingen was 65 procent aanwezig.