Slechts 28 procent van kandidaten slaagt voor nieuw rijexamen kv

04u13

Bron: Belga 1 photo_news Het aantal geslaagden voor het nieuwe theoretische rijexamen is bijna gehalveerd. Waar in april/mei 50 procent van de deelnemers slaagde, was dat in juni/juli nog slechts 28 procent. Dat berichten Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad.

De krant baseert zich op de eerste evaluatiecijfers die Vlaams parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Op 1 juni werd in Vlaanderen het nieuwe rijexamen ingevoerd, zowel voor de theorie als de praktijk. Waar het slaagpercentage in het oude examensysteem op 50 procent lag, is dat in het nieuwe systeem gezakt tot 28 procent.

Reden is de strengere puntentelling. Het theoretische examen bestaat nog altijd uit 50 vragen, waarbij de kandidaat minstens 41 op 50 moet halen. Maar de puntentelling is grondig gewijzigd. Een zware overtreding kost nu 5 punten en een kleine 1 punt. Wie wil slagen, mag maximum 1 zware en 2 lichte fouten begaan.