Slechts 23 procent van Vlamingen wil vervroegde verkiezingen Rob Van herck

20 december 2018

19u01

Bron: VTM Nieuws 33 Slechts 23 procent van de Vlamingen wil dat er vervroegde verkiezingen komen. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau iVOX in opdracht van VTM NIEUWS bij 2.000 Belgen, onder wie duizend Vlamingen. Vooral N-VA en Vlaams Belang zijn voor vervroegde verkiezingen, maar hun kiezers volgen hen daar niet in.

De peiling werd gisteren en vandaag afgenomen in het licht van de laatste ontwikkelingen in de Wetstraat. Zo trok Michel dinsdag naar de koning om zijn ontslag aan te bieden, maar koning Filip houdt dat tot nog toe in beraad. De hamvraag is dan ook of er vervroegde verkiezingen komen.



De bevolking is daar alleszins niet voor te vinden, blijkt uit de peiling. Zo wil slechts 20,9 procent van de Belgen en 23,8 procent van de Vlamingen vervroegde verkiezingen. In het zuiden van het land is dat cijfer zelfs nóg lager: amper 15 procent van de Walen wil sneller naar de stembus. 18,5 procent van de Belgen geeft aan geen voorkeur te hebben.

Schuldige

Maar wie treft er schuld voor de huidige politieke situatie? Voor de helft (52,5 procent) van de Vlamingen is het duidelijk: N-VA. In Wallonië wijst zelfs zes op de tien naar de partij van Bart De Wever. 15 procent van de Vlamingen schuift de zwarte piet door naar MR, 20 procent vindt dan weer dat hun Vlaamse zusterpartij Open Vld schuldig is.

Vooral N-VA en Vlaams Belang lijken nu te willen gaan voor vervroegde verkiezingen, maar hun kiezers delen die mening niet, blijkt uit de peiling. Zo wil 42,4 van de Vlamingen die in 2012 voor N-VA kozen, sneller naar de stembus, bij Vlaams Belang is dat maar 39 procent.

Quid Michel?

En wat met Michel mocht zijn regering vallen? Mag hij opnieuw premier worden? Bijna de helft van de Vlamingen (48,3 procent) vindt van wel, 33 procent niet. In Wallonië zien we een veel somberder beeld. Daar wil bijna zes op de tien (57,4 procent) Michel niet als de volgende premier zien.

