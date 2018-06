Slechts 22 procent cipiers daagt op in Vlaamse gevangenissen jv

20 juni 2018

09u01

Bron: belga 42 In de Vlaamse gevangenissen is vanochtend 22,03 procent van de cipiers komen opdagen om te werken. In Wallonië daagde 36,39 procent van het gevangenispersoneel op. Dat blijkt uit cijfers van het Gevangeniswezen over de vroege shift.

In de Vlaamse gevangenissen zijn 112 politieagenten aanwezig om de taken van de cipiers over te nemen. In Wallonië springt de politie bij in de gevangenissen van Jamioulx en Doornik.

Een erg lage opkomst (minder dan 25 procent van het personeel) was er in de gevangenissen van Beveren (16,13 procent), Brugge (14,61 procent), Gent (13,33 procent), Hasselt (8,62 procent), Leuven Centraal (17,65 procent), Merksplas (19,05 procent) en Sint-Gillis (7,69 procent).

Minder dan de helft van het personeel kwam opdagen in Antwerpen (36,84 procent), Dendermonde (25 procent), Ieper (40 procent), Leuven Hulp (36,84 procent), Mechelen (40 procent), Oudenaarde (50 procent), Ruiselede (42,86 procent), Tongeren (40 procent), Turnhout (38,46 procent) en Wortel (36 procent).

Ook gisteren waren er al acties. Het personeel is ontstemd over het regeringsproject voor een gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen. De acties zijn aangekondigd voor onbepaalde duur, "en dat blijft ook zo", aldus Gino Hoppe van ACOD. Morgen hebben de bonden overleg op het kabinet van minister van Justitie Koen Geens. Daarna zal de achterban ingelicht worden en zal er meer duidelijkheid zijn over het verdere verloop van de acties.