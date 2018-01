Slechts 2.713 elektrische wagens ingeschreven in 2017 ep

10u49

Bron: Belga 1 anp Hybride wagens zijn populairder bij Vlamingen dan elektrische wagens. Het voorbije jaar zijn er in België 2.713 elektrische wagens ingeschreven. Dat is minder dan een half procent van de totale autoverkoop, blijkt uit de meest recente cijfers van automobielfederatie Febiac. De markt groeit ook traag: in 2016 werden er 2.055 elektrische wagens ingeschreven. Hybride voertuigen kennen een veel grotere opmars, met zowat 24.000 inschrijvingen in 2017 of zowat twee derde meer dan het jaar voordien. En voor het eerst werden er in 2017 meer benzine- dan dieselwagens verkocht in ons land.

De Belg kiest nog altijd vrij traditioneel bij de aankoop van een nieuwe wagen. Het overgrote deel van de inschrijvingen in 2017 betrof een benzine- (263.693) of een dieselvoertuig (253.322), zo blijkt uit de Febiac-cijfers. Het is voor het eerst dat er op jaarbasis meer benzine- dan dieselwagens werden ingeschreven, wat waarschijnlijk verband houdt met een aantal beleidsmaatregelen. Zo verliest diesel stilaan zijn prijsvoordeel aan de pomp en ook de invoering van lage emissiezones doet het imago van de diesel geen goed. Maar in de leasemarkt blijven dieselwagens wel nog populair.

Populaire hybride

Slechts vijf procent van de Belgische automarkt wordt ingenomen door alternatieve brandstoffen. Daar blijken vooral hybride motoren (die een elektrische aandrijving combineren met benzine of diesel, red.) veruit het populairst. Vorig jaar werden er 23.357 hybride-benzinewagens ingeschreven en 800 hybride-diesels.

Premies

Op ruime afstand volgt de puur elektrische wagen, met 2.713 inschrijvingen in 2017. Bijna de helft van deze markt gaat naar Tesla (1.151), gevolgd door Nissan (420), Renault Zoe (350) en BMW I3 (314). De Vlaamse regering verdeelt nochtans premies bij de aankoop van een elektrische wagen. Eerder deze week raakte al bekend dat het overschot van de subsidiepot voor 2017 (3,8 miljoen euro) zal worden overgeheveld naar dit jaar.

Daarnaast kozen in 2017 zo'n 2.487 Belgen voor een auto op aardgas. Van voertuigen op lpg gingen er 186 over de toonbank.

Wiegandt In 2017 werden 2.487 auto's op aardgas verkocht.