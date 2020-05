Slechts 17 gedetineerden met coronavirus, 64 besmettingen bij het personeel

SVM

06 mei 2020

20u29

Bron: Belga

0

Sinds de uitbraak van de coronapandemie is bij zeventien gedetineerden in de Belgische gevangenissen een besmetting met Covid-19 vastgesteld. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) geantwoord in de commissie Justitie op een vraag van Kamerlid Ben Segers (sp.a).