Slechts 1 van de 72 sportfederaties heeft meldpunt misbruik

Bron: Belga 0 thinkstock Slechts één van de 72 sportfederaties in Vlaanderen heeft een meldpunt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag opgericht. Drie andere federaties beschikken over een algemeen meldpunt voor vragen en problemen. Dat blijkt uit gegevens die Vlaams parlementsleden Freya Van den Bossche en Bert Moyaers (sp.a) verzamelden.

In het Vlaams parlement hield de commissie grensoverschrijdend gedrag in de sport gisteren een eerste hoorziting. De commissie werd in het leven geroepen na verschillende getuigenissen over misbruik in sportverenigingen, in het bijzonder in het judo.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Tijdens de zitting bleek opnieuw de ernst van het probleem in het Vlaamse sportmilieu. "Eén meisje op de vijf en één jongen op de tien wordt voor de leeftijd van achttien slachtoffer van een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag", zei Erika Frans van Sensoa. "In de sport loopt dat op tot 17 procent bij zowel jongens als meisjes. Er is een heel gamma in die percentages, dat zijn niet allemaal verkrachtingen, maar bij sport gaat het om de meer ernstige vormen."

Meldpunt

Sp.a stelt op basis van een onderzoek vast dat 55 van de 72 sportfederaties geen enkele informatie over grensoverschrijdend gedrag geven. Tien federaties geven op hun website wel info en verwijzen naar de bestaande initiatieven zoals Tele-Onthaal. Slechts vier federaties hebben een meldpunt.

Bewijs van goed gedrag en zeden

De partij pleit voor de oprichting van een algemeen meldpunt seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Coaches zouden volgens sp.a ook moeten beschikken over een bewijs van goed gedrag en zeden. Momenteel wordt dit slechts door een paar federaties gevraagd, zoals Gymfed.