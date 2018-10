Slechts 1 op de 2 beseft dat langer werken nodig is IVDE

02 oktober 2018

05u19 18 Terwijl acht op de tien werkgevers ervan overtuigd zijn dat we langer moeten werken om de sociale zekerheid betaalbaar te houden, is maar één op de twee werknemers die mening toegedaan. Dat blijkt uit een enquête bij 1.000 werknemers en 462 werkgevers in opdracht van het VBO.

Jongere werknemers erkennen de noodzaak om pas op latere leeftijd met pensioen te gaan veel meer. "Twee derde van de min-34-jarigen is voorstander van langere loopbanen", zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van werkgeversorganisatie VBO. Ook hij is ervan overtuigd dat langer werken noodzakelijk is om ons sociaal model te garanderen. Het VBO wil daar vandaag, op de betoging tegen de pensioenplannen van de regering-Michel, extra de nadruk op leggen.

Die betoging zal zich in het hele land laten voelen. Er zijn acties gepland in alle gewesten. Wie de bus, tram of metro wil nemen, raadpleegt maar beter eerst de websites van De Lijn of de MIVB, want er is een reëel risico dat de dienstverlening verstoord is. Vanaf 10 uur wordt er actiegevoerd in Brussel. De betogers zullen onder meer een menselijke ketting vormen rond het parlement.