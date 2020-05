Slechts 1 Covid-patiënt op 5 krijgt contacttracer aan de lijn volgens resultaten van ‘Grote Coronastudie’

AW

26 mei 2020

11u49

Bron: UAntwerpen 0 Vandaag heeft de Universiteit van Antwerpen reeds de elfde enquête van de ‘Grote Coronastudie’ online gezet. Die blijft relevante data opleveren: van de respondenten die een besmetting met het coronavirus opliepen en nog ziek waren, kreeg maar één op vijf telefoon van een contacttracer. Tot 22 uur kan je de nieuwe online vragenlijst invullen.

Vorige week namen nog steeds meer dan 70.000 Belgen deel aan de coronastudie van de Universiteit Antwerpen, mee ondersteund door de UHasselt, KU Leuven en ULB. Daaruit bleek dat slechts één op de vijf Covid-patiënten een contacttracer aan de lijn krijgt.



Op 4 mei introduceerde de overheid het systeem van contactopsporing: iedereen die een besmetting met het coronavirus opliep, zou telefoon moeten krijgen om zo de persoonlijke contacten efficiënt in kaart te kunnen brengen. “Van de 99 deelnemers aan de tiende golf van onze studie die bevestigd werden met Covid-19 en die bij het invullen van de enquête nog steeds ziek waren, is één op vijf gecontacteerd geweest door een contacttracer”, stelde professor Thomas Neyens (UHasselt/KU Leuven) vast.

Impact op kinderen?

Net als vorige week spelen kinderen een belangrijke rol in de bevraging die vandaag online staat. Ouders krijgen vragen over kinderen tussen 6 en 12 jaar voorgeschoteld, en kinderen uit die leeftijdscategorie kunnen ook zelf een vereenvoudigde versie van de enquête invullen. “In het begin van de coronacrisis stonden kinderen allerminst centraal in het debat”, vertelt Koen Pepermans, sociaal wetenschapper aan de UAntwerpen. “Daar kwam recent – en gelukkig maar – verandering in. Steeds meer leerlingen kunnen naar school, de zomerkampen kunnen doorgaan, de speeltuinen gaan weer open… In onze bevraging kan het jonge volkje zelf aangeven hoe ze deze bijzondere periode beleven.” De enquête staat nog tot 22 uur online.