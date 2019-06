Slechte lente leidt tot catastrofale honingoogst in ons land ADN

25 juni 2019

11u51

Bron: Belga 24 De honingoogst in de Belgische bijenkorven lijkt door de slechte lente catastrofaal te worden. "We zitten aan ongeveer 1 kilogram honing per korf, terwijl we normaal gezien 7 tot 15 kilogram per korf oogsten", zegt de Belgische Bijenteeltfederatie (BBF) vandaag.

"De lente is heel slecht geweest, dus de bijen zijn niet naar buiten kunnen gaan", aldus de federatie. Het resultaat: slechts één kilo honing per korf, in plaats van de gewoonlijke zeven tot vijftien. "Er is enkel een klein verschil aan de kant van de Ardennen, waar het klimaat zachter was.”

De oogst van acacia- en lindehoning lijkt wel beter te worden. "Maar we gaan nu zeer droog weer tegemoet, dus is het helemaal over en uit", klinkt het nog.



Volgens de BBF zijn er overal in Europa slechte oogsten. In Frankrijk heeft de nationale bijenteeltfederatie gewaarschuwd dat er tot vandaag amper honing is geproduceerd.