Slechte adem tijdens dragen van mondmasker? Mondhygiëniste geeft tips voor betere verzorging TTR

29 juli 2020

11u39 14 Nu we vaker een mondmasker dragen, worden heel wat mensen geconfronteerd met een slechte ademgeur. Mondhygiënisten krijgen de laatste tijd een heleboel vragen over mondverzorging. Dat zegt Isabelle Mertens, mondhygiëniste en voorzitster van de Belgische Beroepsvereniging voor mondhygiënisten, aan onze redactie. Ze geeft meteen een aantal tips voor een betere mondverzorging.



“Mondhygiëniste is een vrij nieuw beroep. Zeker als we dat vergelijken met onze buurlanden. In Nederland bestaat het beroep al meer dan vijftig jaar. In België zijn de eerste mondhygiënisten vorig jaar afgestudeerd. We zijn doorgedreven opgeleid in preventieve mondzorg. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. We merken een nieuwe tendens waarbij meer en meer mensen opmerken dat ze hun eigen adem ruiken. We krijgen ook vragen wat ze hieraan kunnen doen”, vertelt Mertens.

Volgens mondhygiënisten is dit een positieve zaak. “Het kan alleen maar zorgen voor een betere mondverzorging en -hygiëne. Dat kan positieve effecten op langere termijn teweegbrengen, zoals minder gaatjes, minder losse tanden. Ook voor de algemene gezondheid is dat goed. Er is meer aandacht voor verzorging en mensen zijn meer therapietrouw. Als ze adviezen krijgen van de mondhygiënist of tandarts, worden ze nu vaker opgevolgd. We hopen dat dat ook zo zal blijven”, stelt Mertens.

Oorzaak en tips

Een slechte ademgeur kan verschillende oorzaken hebben. “Er wordt vaak gedacht dat het van de maag voortkomt, maar meestal bevindt het zich in de mond”, verduidelijkt de mondhygiëniste. “Dat is vaak door de typische anaërobe bacteriën die zwavelgeurende producten produceren en door ontstoken tandvlees. Ook gaatjes die meestal vergevorderd zijn en waar voedselresten in blijven zitten, vormen vaak een oorzaak.”

Tot slot geeft Mertens een aantal tips voor een betere mondhygiëne:

- “De standaard blijft twee keer per dag je tanden poetsen . Tot tegen je tandvlees is het beste advies. Als je tandvlees bloedt, dan heb je een tandvleesontsteking. Dat is aan zich niet zo schadelijk, want het is omkeerbaar door er goed aandacht aan te blijven geven en door goed te poetsen. Poets ook tussen je tanden. Daarvoor heb je verschillende hulpmiddelen. Wat is het beste? Bij de ene is het een flosdraad, bij de andere een borsteltje.”

- “ Schraap ook je tong . De bacteriën bevinden zich op de tong. Daar houden ze zich heel graag schuil. Je kan dat dagelijks wegpoetsen met je tandenborstel, maar er is ook een hulpmiddeltje zoals een tongschraper. Daarmee kun je de bacteriën van achter naar voor weg schrapen.”

- “Extra mondspoeling kan helpen. Zeker op basis van zink, die binden met de bacteriën die de zwavelgeur produceren.”

- “ Drink voldoende water . De mond moet goed vochtig gehouden worden. Een droge mond kan immers een slechte ademgeur met zich meebrengen.”

