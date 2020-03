Slecht weer woog op stiptheid treinen in februari MDG

05 maart 2020

16u25

Bijna een trein op de tien (9,9 procent) reed in februari met een vertraging van 6 minuten of meer. Dat blijkt uit de maandelijkse statistieken van spoorwegbeheerder Infrabel. Vooral het stormweer woog op de stiptheid.

Een stiptheidscijfer van 90,1 procent is niet uitzonderlijk slecht, maar in de twee voorgaande maanden was het beter. Er waren ook meer afgeschafte treinen: 2.639 in februari tegen 2.027 in januari. Storm Ciara alleen al was volgens Infrabel goed voor 36.626 minuten vertraging en 477 afgeschafte treinen.