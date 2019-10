Slecht nieuws voor 360.000 klanten: Telenet maakt komaf met analoge tv Sven Watthy

Bron: eigen berichtgeving 114 360.000 Telenet-klanten zullen tussen eind 2020 en eind 2021 merken dat ze geen enkel televisiekanaal meer ontvangen. Het analoge signaal -zonder digibox of kaartje in de achterkant van uw tv- verdwijnt, in de plaats komt een nieuw signaal met hetzelfde aantal zenders.

Loopt er naast een elektriciteitskabel nog een andere kabel recht van uw televisie naar de muur? Dan kijkt u waarschijnlijk televisie via een ouderwets, analoog signaal. Dat signaal wordt geleverd door Telenet, ook al begon die in 2005 samen met Proximus digiboxen en digicorders aan te bieden. Die staan toe om programma’s die u daarvoor live moest bekijken op te nemen, terug te spoelen of te herbekijken.

Bijna 15 jaar later is de tijd rijp om de stekker uit het verleden te trekken, is nu beslist. Ongeveer 180.000 Telenet-klanten kijken nochtans exclusief tv op de ouderwetse manier. Nog eens zo veel mensen gebruiken analoge tv voor een tweede of een derde toestel. Samengeteld zullen dus 360.000 mensen -ongeveer 1 klant op 5- op een dag alleen nog sneeuw zien op zijn beeld.

Compact signaal

Die mensen worden niet zomaar in de kou gezet. Er komt een ander, ‘compact’ signaal met dezelfde zenders. Ongeveer twintig kanalen zijn dat. Als hun wijk aan de beurt komt, zullen klanten vier weken op voorhand via brief, sms, mail of telefoon op de hoogte gebracht worden van de verandering.

Ze zullen eenmalig opnieuw hun televisie moeten instellen, om hun vertrouwde kanalen te vinden via een nieuw signaal. Telenet rekent erop dat de meeste televisietoestellen die niet ouder zijn dan 9 jaar in staat zijn dit nieuwe signaal te lezen. Onder de noemer ‘De Signaal Switch’ wordt vanaf midden december 2019 een uitgebreid informatieprogramma hieromtrent gelanceerd.

Op deze website vinden klanten filmpjes en informatie om na te gaan of ze nog analoog kijken of luisteren en kunnen ze het stappenplan raadplegen om hen te begeleiden. Wie geen internettoegang heeft, kan altijd terecht in het contactcenter voor meer duiding en hulp.

Testzones

Twee regio’s, rond Beringen en Lochristi, dienen als testzones voor de grote beweging die vanaf eind 2020 tot eind 2021 over Vlaanderen zal rollen. De betrokken inwoners zullen vanaf deze week ingelicht en begeleid worden. Voor hen wordt de knop al omgedraaid in maart van volgend jaar.

Telenet zelf heeft ook iets te winnen bij de vernieuwing. Door de verandering komt er ruimte vrij op het coax-netwerk om meer internet en digitale televisie door dezelfde kabels te duwen.

Het analoge signaal is immers een inefficiënte technologie die erg veel bandbreedte inneemt. Het principe valt te vergelijken met een autostrade waar nog steeds ettelijke rijstroken voorbehouden zijn voor paard en kar, terwijl tegelijk de file toeneemt op de andere rijvakken ernaast. Door deze ingreep moet er meer ademruimte op het netwerk komen.

Radio

Tussen 10 februari en april 2020 zal ook het analoge radiosignaal via de kabel in fases worden afgeschakeld. Ook hier gaat het om radiotoestellen die rechtstreeks met de kabel aan de wandcontactdoos zijn verbonden. Klanten kunnen verder naar de radio luisteren via de decoder van Telenet, via internetradio of opteren voor DAB+, de nieuwste digitale radiostandaard. Uiteraard kunnen klanten nog altijd analoge radio beluisteren via een FM-antenne. Telenet zal alle televisieklanten die dat vragen een gratis FM-antenne bezorgen.

“Niet over één nacht ijs gegaan”

“Toen in 2005 interactieve digitale televisie werd geïntroduceerd in België hebben we bewust gekozen om het analoge kabeltelevisie- en radioaanbod zo lang mogelijk te blijven aanbieden”, stelt marketingverantwoordelijke Jeroen Bronselaer. “Bijna 15 jaar na de introductie van digitale televisie is de tijd gekomen om een Signaal Switch te doen en het analoge radio- en televisiesignaal niet meer te verdelen vanaf volgend jaar.”

“Onze kabel moet mee met zijn tijd. Wij realiseren ons dat het overschakelen naar een ander televisiesignaal voor een aantal klanten niet even gemakkelijk zal zijn. We gingen ook niet over één nacht ijs en hebben gekeken naar verschillende oplossingen en alternatieven die we onze klanten kunnen aanbieden. We willen absoluut onze verantwoordelijkheid nemen en we engageren ons om alle klanten maximaal te helpen bij deze overstap”.