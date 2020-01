Slapen onder water met uitzicht op ijsberen: Pairi Daiza krijgt indrukwekkend nieuw verblijf (en je kan nu al boeken) Koen Van De Sype

20 januari 2020

08u36 47 Dierenpark Pairi Daiza pakt uit met de eerste simulaties van haar nieuwe verblijf in The Land of the Cold. Een van de hoogtepunten wordt het onderwater slapen met ijsberen en walrussen. Op 21 maart gaat het verblijf open en je kan nu al een kamer boeken.

The Land of the Cold is een van de acht werelden in Pairi Daiza en je kan er pinguïns, ijsberen, walrussen, rendieren, wasberen, wolven en prachtige Siberische tijgers bewonderen. Net als bij The Last Frontier kan je er binnenkort ook overnachten tussen de dieren.

Koninkrijk van ijs

Alle kamers zijn opgebouwd rond een van de bewoners van het koninkrijk van ijs. Zo dompelen de kamers van de pinguïns bezoekers onder in de wereld van de ontdekkingsreizigers van de Zuidpool. Je ziet er niet alleen de dieren voorbijparaderen of langszwemen aan het raam, je slaapt ook tussen spullen die gerecupereerd werden van een schip waarmee de bevroren zee werd doorkruist, onder meer kompassen, petroleumlampen, touwen en oude zeekaarten. (lees hieronder verder)

Er zijn ook kamers met uitzicht op de ijsberen en de walrussen. In die laatste lijk je wel in een echte sneeuwgrot te slapen, met ijswitte muren, maar dan zonder de koude want binnen is het gezellig warm. Als je naar buiten kijkt, kan je onder water de walrussen voorbij zien zwemmen. (lees hieronder verder)

Voor wie een voorkeur heeft voor de naaldbossen van de taiga zijn er kamers met uitzicht op de Siberische tijgers. Je ziet vanop de bank aan het raam de elegante dieren tussen de bomen struinen. (lees hieronder verder)

Er zullen in totaal 50 kamers beschikbaar zijn in drie houten gebouwen, geschikt voor 2 tot 6 personen. Alles samen zullen er 180 bezoekers kunnen verblijven in de nieuwe accommodatie. Er zijn telkens drie types kamers: één waar je oog in oog met de dieren verblijft, één van waaruit je een panoramisch uitzicht hebt op hun verblijf en één onder water.

Reserveren

De kamers gaan pas open op 21 maart, maar je kan nu al reserveren via de site van Pairi Daiza. Je kan er een nacht verblijven vanaf 129 euro per persoon (gezin van 2 volwassenen en 2 kinderen, inclusief toegang tot het park voor twee dagen, ontbijt, gastronomische maaltijd, parking, geschenkje en extra vroege toegang tot het park) of 180 euro per persoon (kamer van 2).