Slangen op maandag. Wie legitimeert Antwerps gouverneur Cathy Berx?

Noël Slangen

03 augustus 2020

05u00

Er golft applaus over Vlaanderen, en het is bestemd voor Antwerps gouverneur Cathy Berx. Haar doortastend optreden is voor velen een verademing, na het schouwspel dat de politiek ons het afgelopen jaar leverde. Slecht theater, dat in tegenstelling tot de cultuursector ook in coronatijden meer dan behoorlijk gesubsidieerd wordt. Bij het gestuntel en gehannes van deze bleke politieke generatie, steken de daadkracht en het leiderschap van Berx sterk af. We zouden bijna vergeten dat Berx niet verkozen is. Stelt iemand zich de vraag wie haar optreden politiek legitimeert?