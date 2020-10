Exclusief voor abonnees

Slangen op maandag. Het grootste slachtoffer van Vivaldi lijkt de Vlaamse regering

Noël Slangen overschouwt de politieke week

Noël Slangen

12 oktober 2020

05u00

Een opiniepeiling is een dronken slak, die tijdens verkiezingen als een haas een andere richting uit kan schieten. Kleine verschuivingen zinken soms weg in de foutenmarge. Wat intussen echter met zekerheid kan afgeklopt worden, is dat in vergelijking met de verkiezingen van vorig jaar Vlaams Belang en sp.a duidelijk op winst staan.