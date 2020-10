Exclusief voor abonnees

Slangen op maandag. De magische 1.500: verhoging minimumpensioen hoeft geen bedreiging te zijn voor Vivaldi

Noël Slangen overschouwt de politieke week

Noël Slangen

05 oktober 2020

05u00

0

Maar goed dat er in het Europees Parlement een tijdslimiet gold, want als het debat over de nieuwe regering nog langer geduurd had, waren de parlementsleden van de nieuwe meerderheid in een uitbundig gezongen gezamenlijk 'Kumbaya' uitgebarsten. Er werd zodanig met complimenten en schouderklopjes gestrooid dat het halfrond wel een bloementapijt leek.