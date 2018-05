Slagerszoon (28) dood aangetroffen in zijn woning in Tielt Hans Verbeke

02 mei 2018

08u40

Het parket van Brugge voert een onderzoek naar het gewelddadig overlijden van een 28-jarige man uit Tielt. Dat wordt bevestigd door het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Gisterenvoormiddag werd in zijn woning in deelgemeente Schuiferskapelle het levenloze lichaam aangetroffen van Bjorn De Vrieze. De slagerszoon lag in de gang met zijn jas op het hoofd en had veel bloed verloren. Hoe hij precies om het leven kwam, moet nog blijken uit de autopsie. Alles wijst er echter op dat het slachtoffer met geweld werd gedood.

Het was de politie die het stoffelijk overschot ontdekte, nadat ze ter plaatse was gekomen omdat het alarm van de woning om nog onbekende reden was geactiveerd. Wie verantwoordelijk is voor de dood van de man, is nog niet duidelijk.