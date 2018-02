Slachtofferverenigingen niet verrast door houding Abdeslam IVI

05 februari 2018

12u31

Bron: Belga 0 De verenigingen van de slachtoffers van de aanslagen van 13 november 2015 en 22 maart 2016 zijn niet verrast door de houding die Salah Abdeslam aanneemt op het proces over de schietpartij in de Driesstraat. Dat hebben ze verklaard nadat Abdeslam had geweigerd te antwoorden op de vragen van de voorzitster. "Dit is voor ons geen verrassing", zegt Philippe Duperron van slachtoffervereniging 13onze15 - Fraternité et Vérité.

"Het is voor ons geen verrassing dat hij deze verdedigingsstrategie kiest", zegt Duperron. "We zijn dus niet teleurgesteld want we verwachtten niets anders."

Salah Abdeslam heeft tot nog toe nog maar één verklaring afgelegd, net na zijn arrestatie op 18 maart 2016, en heeft verder geen enkele uitleg gegeven over zijn rol in de aanslagen van 13 november of de schietpartij in de Driesstraat.

"Hij zou natuurlijk kunnen hopen dat de rechtbank rekening houdt met een verklaring die hij zou afleggen en enig begrip toont", gaat Duperron verder. "Anderzijds is elke verklaring die hij aflegt er natuurlijk ook één à charge, omdat hij enkel maar elementen toevoegt over de feiten."

In het nauw gedreven

Philippe Duperron toont zich wel tevreden over het verhoor van Sofien Ayari die, volgens hem, herhaaldelijk in het nauw was gedreven door de voorzitster.

Ook Guillaume Denoix de Saint Marc, de vertegenwoordiger van V-Europe, is niet verrast. "Hij spreekt zichzelf een beetje tegen want hij zegt dat hij niet spreekt omdat hij toch als schuldig wordt beschouwd, terwijl hij net de kans krijgt zich te verdedigen", klinkt het.

"Anderzijds wisten we dat dit ging gebeuren en waren we daarvoor ook niet gekomen, wel om de link te kunnen leggen tussen wat er die dag gebeurd is, wat voorafging en wat nog zou volgen." Volgens Denoix de Saint Marc bleven de slachtoffers alvast op dat vlak niet op hun honger zitten.