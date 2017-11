Slachtoffers van irriterend gas bij bedrijf in Roeselare zijn stabiel Alexander Haezebrouck

De twee slachtoffers die gisteren giftige stoffen inademden bij het afvalverwerkend bedrijf Shanks (sinds februari Renewi), zijn stabiel. Dat laat het bedrijf deze voormiddag weten.

“Eén van hen kon dezelfde avond al terug keren, de andere ligt nog steeds in het ziekenhuis maar is stabiel”, zegt communicatieverantwoordelijke Sofie De Vlieger. “Het gaslek werd rond 17.00 uur ontdekt door onze medewerkers, die de brandweer onmiddellijk verwittigden.” De vrijgekomen stof was waterstofsulfide, een sterk ruikend giftig gas. “Er werd een perimeter ingesteld maar al snel bleek dat de blootstelling beperkt was tot onze locatie. De eerste onderzoeken wijzen erop dat de vrijlating plaatsvond als gevolg van een chemische reactie in de waterzuiveringsinstallatie. We nemen de veiligheid van onze medewerkers en de lokale omgeving zeer serieus en we zullen onze onderzoeken verder zetten om de oorzaak vast te stellen en dit te voorkomen in de toekomst."

Van Gansewinkel

De hulpdiensten twijfelden gisteren niet, het medisch rampenplan werd afgekondigd. In de omgeving werden geen evacuaties gedaan, de perimeter en het rampenplan werden omstreeks 20 uur opnieuw opgeheven. Het afvalbedrijf Shanks fusioneerde begin dit jaar met Van Gansewinkel Group en bestaat nu onder de naam Renewi.