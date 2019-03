Slachtoffers van aanslagen 22 maart mogen “gigantisch” dossier vanaf april inkijken, proces verwacht in 2020 Nog honderdtal onderzoeksdaden "om deuren te sluiten” Daimy Van den Eede Rosalie Pieters ADN

19 maart 2019

12u59

Bron: VTM NIEUWS, Belga 0 De slachtoffers die zich burgerlijke partij hebben gesteld voor de terreuraanslagen van 22 maart in ons land, mogen vanaf april het gigantische dossier gaan inkijken. Hoewel het onderzoek nog niet helemaal afgerond is, hebben de onderzoeksrechters toch beslist om het dossier al ter beschikking van de slachtoffers te stellen. Het eigenlijke proces over de aanslagen zal vermoedelijk in de loop van 2020 van start gaan.

De terreur op 22 maart op de luchthaven en in de metro kostte het leven aan 32 mensen, terwijl zo’n 340 personen gewond raakten. Het gerechtelijk onderzoek naar de aanslagen is gigantisch: 140 kartonnen dozen met daarin telkens 1.200 pagina’s, die in totaal 6.200 pv’s bevatten. Het dossier is bovendien beschikbaar in 9 verschillende talen. Het onderzoek loopt bijna drie jaar later nog steeds. Er moeten nog een honderdtal onderzoeksdaden uitgevoerd worden, meldt het federaal parket, dat stelt dat het onderzoek wel “in een eindfase zit”. “Het gaat voornamelijk om kleinere onderzoeksdaden, om een aantal deuren te kunnen sluiten”, klinkt het.

Antwoorden

De 600 burgerlijke partijen kunnen vanaf april in enkele computerzalen het dossier van de aanslagen gaan inkijken. Veel slachtoffers hebben daar namelijk echt nood aan. Zo’n 100 mensen hebben zich al aangemeld. Ronald Detiege is een van de justitieassistenten die hen zal helpen zoeken naar antwoorden in het complexe dossier. “Sommige mensen willen bijvoorbeeld weten of ze de daders in de luchthaventerminal gekruist zijn. Anderen vragen zich af hoe hun geliefden om het leven gekomen zijn”, vertelt hij.

Proces

Eenmaal de onderzoeksrechters van oordeel zijn dat alle nuttige onderzoeksdaden uitgevoerd zijn, zullen ze het dossier overmaken aan het federaal parket dat dan zijn eindvordering moet opstellen en het dossier voor de raadkamer moet brengen. Het is die raadkamer die zal moeten beslissen welke verdachten zullen moeten terechtstaan, en voor welke rechtbank.

Naar alle waarschijnlijkheid zal het tot een proces voor het hof van assisen komen, tenzij in tussentijd de procedure nog aangepast wordt. Het federaal parket hoopt de hele procedure voor de raadkamer, en eventueel de kamer van inbeschuldigingstelling, op relatief korte tijd te kunnen doorlopen, zodat het proces nog in 2020 zou kunnen beginnen.

Volgens een eerste schatting zou het proces minstens zes maanden duren. Waar het zal plaatsvinden, blijft nog een onbeantwoorde vraag. De zittingszaal moet groot genoeg zijn om plaats te bieden aan zo’n 1.000 personen, er zijn immers de 600 burgerlijke partijen die allemaal het proces moeten kunnen bijwonen. Bovendien moet er voorzien worden in een aparte zaal voor de pers, en een ruimte voor de juryleden en de rechters. Mogelijke pistes zijn het oude NAVO-gebouw in Evere of een ruimte in het Justitiepaleis. Het wordt in ieder geval een ongeziene rechtszaak voor ons land.