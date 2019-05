Slachtoffers ontgoocheld: “De Gelder als slachtoffer behandeld” Gunter Van Stappen en Faroek Özgünes

24 mei 2019

19u10

Bron: VTM NIEUWS 5 Slachtoffers en familieleden van slachtoffers van Kim De Gelder reageren ontgoocheld op het nieuws dat Kim De Gelder ontoerekeningsvatbaar verklaard is, en dus wordt geïnterneerd. “We zijn diep teleurgesteld in ons rechtssysteem”, reageert Tomas Mannaert, de peter van Leon García, één van de slachtoffers van De Gelder in kinderdagverblijf Fabeltjesland. Ook kinderverzorgster in Fabeltjesland Hilde De Bondt blijft met een dubbel gevoel achter.

“Mensen en zelfs gedetineerden moeten hulp krijgen, maar gelet op het palmares van De Gelder zijn er wel wat anderen die meer in aanmerking komen”, zegt Mannaert aan VTM NIEUWS. “Zeker in tijden waar men spreekt over een tekort aan bedden en plaatsen in instellingen. In andere landen zou men mogelijk spreken over ‘het’ of ‘hij’, maar in België spreekt men over ‘MIjnheer De Gelder’. België is het land waar daders nog steeds meer rechten hebben dan slachtoffers. We zijn diep teleurgesteld in ons rechtssyteem.”

Rollen omgekeerd

Ook Hilde De Bondt, kinderverzorgster in Fabeltjesland, reageert verbijsterd op de beslissing. De vrouw overleefde de dodelijke raid op die bewuste 23 januari 2009, maar raakte gewond toen zij de kinderen probeerde te beschermen. “Ik had dit hoofdstuk voor mezelf afgesloten na zijn assisenproces”, klinkt het. “Nu beslist is om De Gelder te informeren, blijf ik zitten met een dubbel gevoel.”

“De Gelder moet uiteraard geholpen worden, maar aan de andere kant zijn er veel slachtoffers en nabestaanden die ook nog hulp nodig hebben. Mensen die tot vandaag naar de kinesist gaan of naar de psychiater als gevolg van wat De Gelder hen heeft aangedaan. Zij moeten al die kosten zelf betalen. Ik ben boos omdat ik het gevoel heb dat de rollen worden omgekeerd. De Gelder wordt als slachtoffer behandeld terwijl hij ook de dader is. Er worden te veel eieren onder gelegd. Dat maakt me kwaad.”

“Hij gaat niet naar huis”

Jef Vermassen, die verschillende slachtoffers van Kim De Gelder vertegenwoordigt, drukt de slachtoffers wel op het hart dat De Gelder niet zal vrijkomen. “Als hij genezen wordt verklaard, wat mogelijk is, dan gaat hij niet naar huis, maar naar de gevangenis, waar hij zijn straf verder zal uitzitten”, zegt Vermassen. “Dat is maatschappelijk toch een grote waarborg waar de slachtoffers en nabestaanden zich zeker in kunnen vinden.”

Internering

De kamer voor de bescherming van de maatschappij, die deel uitmaakt van de strafuitvoeringsrechtbank, heeft beslist vandaag dat Kim De Gelder geïnterneerd zal worden. De nu 30-jarige De Gelder werd in 2013 veroordeeld tot levenslang voor de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde in 2009.