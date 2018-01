Slachtoffers explosie Antwerpen geïdentificeerd: Belg van 39 en Afghaan van 26 Redactie

18u41 8 Bob Van Mol

De d odelijke slachtoffers van de explosie aan de Paardenmarkt in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het gaat om een 39-jarige Belgische bewoner en een 26-jarige Afghaanse asielzoeker. Eerder op de avond meldde het Antwerpse parket dat de Afghaan illegaal in ons land verbleef, maar dat klopt dus niet.

Gisteren vond rond 21.30 uur een grote ontploffing plaats in een gebouw aan de Paardenmarkt. Dat pand is totaal verloren, de woningen links en rechts staan nog deels recht. Ook een pand aan de achterkant liep zware schade op. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en haalden verscheidene gewonden uit het puin.

Oorzaak

De oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk, maar de eerste elementen wijzen op een gasophoping. Distributienetbeheerder Eandis reageert vanavond op berichten over een gasgeur. Vandaag doken getuigenissen op van onder meer een bewoner van een van de ingestorte panden, die naar eigen zeggen gisteren in de loop van de dag een gasgeur had waargenomen. Hij zou echter de hulpdiensten niet hebben gebeld, maar wel zijn huisbaas proberen te bereiken hebben. Eandis zegt de voorbije weken geen meldingen te hebben ontvangen van problemen met de gasleiding. Er hebben ook geen werkzaamheden plaatsgevonden, stelt het bedrijf.

Wat doen bij gasgeur?

Eandis stelt dat je best dit duidelijke stappenplan kan volgen als je een gasgeur opmerkt. "Maak geen vuur en doe lampen of elektrische apparaten niet aan of uit, draai de hoofdkraan van de gasleiding dicht en open ramen en deuren", zegt Jean-Pierre Blomme van Eandis. "Ga vervolgens naar buiten, naar een plaats waar je het gas niet meer ruikt. Bel dan gratis naar ons nummer 0800 65 0 65. Die oproepen krijgen bij ons voorrang, we komen dan zo snel mogelijk ter plaatse."

