Slachtoffers De Pauw nemen advocaat in de arm en willen anoniem blijven jv

13u50

Enkele slachtoffers van Bart De Pauws vermeende seksueel grensoverschrijdende gedrag hebben aangeklopt bij meester Christine Mussche met de vraag om hen te vertegenwoordigen. Dat bevestigt Mussche zelf aan VTM Nieuws. De advocate is gespecialiseerd in zedenmisdrijven en gaf over de zaak-De Pauw eerder al duiding op televisie.

Mussche zegt dat ze gecontacteerd werd door verscheidene vrouwen nadat het gerecht gisteren een huiszoeking had uitgevoerd bij de VRT. “Men heeft die slachtoffers gegarandeerd dat ze anoniem zouden blijven, maar doordat er nu een gerechtelijk onderzoek is, kan die misschien in het gedrang komen. Ze zijn daar bezorgd over, niet in het minst omdat sommigen enige bekendheid genieten.”

JVK Meester Christine Mussche.

Het gerecht zou inderdaad kunnen uitzoeken wie de nu nog anonieme getuigen zijn die de kat de bel aanbonden in verband met het grensoverschrijdende gedrag van de tv-maker. De door de bewuste actrices gewenste anonimiteit zou daardoor mogelijk te grabbel gegooid worden. Er bestaan wel juridische procedures om de anonimiteit toch te garanderen, "maar de vraag is of dat dat in deze hypergemediatiseerde zaak nog mogelijk is", aldus Mussche zelf.