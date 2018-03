Slachtoffers Bende van Nijvel komen samen voor infosessie: "Doorbraak in de zaak moet snel komen" Koen Baten

02 maart 2018

15u16 0 In Dendermonde komen op dit moment de slachtoffers van de Bende van Nijvel samen voor een infosessie over hun rechten als slachtoffer en welke mogelijkheden ze hebben. Op de infosessie zal niet gepraat worden over de zaak zelf of over de tips die zijn binnengekomen.

David Van De Steen en zijn vrouw zijn aanwezig. Ook Diedrik Palstermans woont de sessie bij. Palstermans zelf reageerde kort bij het binnenkomen en heeft naar eigen zeggen nog alle vertrouwen in de zaak. “Het is wel nu of nooit. Ik geloof in een doorbraak maar deze zal er snel moeten komen. Liefst binnen het jaar want anders is het mogelijk dat het voor de geschiedenisboeken is”, zegt Palstermans.

“Dit is de zwanenzang van het dossier van de Bende van Nijvel. Ik wou eens polshoogte komen nemen van wat er gezegd werd, maar dit is enkel en alleen een voorstelling van het parket. Niets inhoudelijk over het hele dossier. Er gaat geen oplossing komen en we krijgen een doekje voor het bloeden aangeboden. Binnen een jaar staan we nog even ver”, aldus advocaat Peter Callebaut.

Advocaat Jef Vermassen, die rond 15 uur is aangekomen op de infosessie, is het niet eens met Callebaut. “Ik geloof zeker in een doorbraak. Er is ook al heel wat bovengekomen de laatste maanden", zegt Vermassen. "Ik hoop dat het volledige dossier terug naar Brussel komt en niet in Charleroi blijft. Dan zal alles verder kunnen gaan als we het daar weg halen."