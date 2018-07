Slachtoffers aanslagen Brussel dienen klacht in tegen advocaat: "Hij heeft ons opgelicht" SPS

05 juli 2018

12u11

Bron: Sudpresse 0 Enkele slachtoffers van de aanslagen in Zaventem en metrostation Maalbeek hebben bij de Brusselse balie klacht ingediend tegen hun advocaat Jean-Paul Tieleman. Ze beweren door hem te zijn opgelicht. Dat schrijven de Sudpresse-kranten en bevestigt slachtoffervereniging Life4brussels aan onze redactie.

"De slachtoffers werden na de aanslag door de staat in de steek gelaten", klinkt het bij Life4brussels. "Ze kregen geen enkele informatie over welke procedures ze moesten volgen over hoe ze aanspraak konden maken op een schadevergoeding. Tieleman, die graag in de media komt, was er dan ook als de kippen bij om de slachtoffers bij te staan."

Volgens de slachtoffers beloofde Tieleman hun belangen te verdedigen zonder vergoeding. Pas achteraf zou hij een klein percentage van de schadevergoeding in ontvangst nemen. In de VS is die praktijk -pacte de quota litis in gerechtsjargon- al flink ingeburgerd, maar in ons land is dat illegaal, zegt vicestafhouder Michel Forges van de Brusselse balie, die over de zaak verder geen details kan geven.

Beschamend

"Tieleman beloofde de slachtoffers dat hij hen met raad en daad zou bijstaan, maar in de praktijk liet hij de zaken gewoon aanmodderen. En nu stuurt hij facturen van 8.000 euro naar de slachtoffers voor 'geleverde prestaties'", klinkt het verontwaardigd bij Life4brussels. "Terwijl hij niks gedaan heeft. Sommige slachtoffers hebben zelfs nooit een contract getekend met hem. Ze proberen hem al maandenlang te contacteren om informatie in te winnen, maar hij geeft nooit thuis. Enkele slachtoffers hebben een andere advocaat onder de arm genomen, maar Tieleman weigert hun dossier af te geven. Voor de slachtoffers is de nachtmerrie dus nog lang niet over. Ze voelen zich opnieuw in de steek gelaten. Het is beschamend."

In de kranten van Sudpresse reageert Tieleman laconiek. Hij zegt dat hij niet op de hoogte is van de klacht. "En die facturen? Ik moet toch niet gratis werken?"