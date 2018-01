Slachtoffers 22 maart stellen zich op laatste nippertje burgerlijke partij: mogelijk wéér uitstel voor proces Salah Bjorn Maeckelbergh

30 januari 2018

16u39

Het proces tegen Salah Abdeslam (28) zal volgende week maandag mogelijk meteen wéér worden uitgesteld. Nu omdat slachtoffers van 22 maart zich vlak voor de start van het proces nog burgerlijke partij willen stellen. "Nochtans wellicht maar voor 1 symbolische euro", zegt hun advocaat Guillaume Lys.

Salah Abdeslam moet zich in Brussel verantwoorden voor de schietpartij met de politie in Vorst, van 15 maart 2016. In het vuurgevecht in Vorst stierf één Algerijnse terreurverdachte die de politie op een afstand probeerde te houden. Intussen sloegen Salah Abdeslam en Soufien Ayari op de vlucht. De terreurverdachten werden drie dagen later opgepakt in Molenbeek.

In december kon het proces tegen Salah Abdeslam en zijn terreurmaatje niet beginnen omdat Abdeslam op het laatste nippertje had beslist toch niet in zijn eentje te verschijnen voor de strafrechtbank in Brussel. Abdeslam smeekte zijn familie advocaat Sven Mary opnieuw op te trommelen. De bekende strafpleiter stond Salah Abdeslam ook al bij in de begindagen na zijn arrestatie. Sven Mary vroeg en kreeg in december uitstel om het dossier in te studeren. Het proces werd uitgesteld naar volgende maandag, 5 februari.

Symbolische daad

In de wandelgangen van het gerechtsgebouw vrezen ze intussen dat een goedbedoelde actie van de slachtoffers van 22 maart alsnog roet in het eten zal gooien. “Wij vinden dat er tussen de schietpartij in Vorst en de aanslagen van 22 maart een link is”, zegt Philippe Vansteenkiste. De man is oprichter en directeur van V Europe, de vzw die 200 directe slachtoffers van de aanslagen overkoepelt. “Onze advocaat bereidt nu onze burgerlijke partijstelling voor”, zegt hij. Advocaat Guillaume Lys bevestigt: “Ik heb alle andere betrokken partijen op de hoogte gebracht van het feit dat V Europe zich burgerlijke partij zal stellen. We zijn de puntjes nog op de i aan het zetten, maar zullen dat officieel doen aan het begin van de zitting van maandag. " De advocaat spreekt van een eerder symbolische daad. "Die 200 mensen zijn slachtoffer van een terroristische daad. De schietpartij met de politie in Vorst was ook een terroristische daad. Daarom hebben de slachtoffers recht op antwoorden. We hopen die met onze burgerlijke partijstelling te krijgen." Volgens de advocaat zullen ze vermoedelijk slechts 1 euro schadevergoeding eisen.

Uitstel

In gerechtelijke kringen vrezen ze dat de advocaten van Sofien Ayari en Salah Abdeslam hierdoor niet anders zullen kunnen dan uitstel vragen. "Da's geen manoeuvre van de advocaten, maar een rechtvaardige vraag. De wet voorziet dit nu eenmaal." Advocaat Sven Mary laat op dat vlak niet het achterste van zijn tong zien. "Ik heb inderdaad ook pas vernomen dat er een nieuwe partij zich aanmeldt. Dat is een nieuwe element en de Potpourri II-wet zegt dat als een nieuw element in het dossier komt, dat dit consequenties kan hebben voor het verdere verloop van het proces", zegt Mary. Voor de slechte verstaanders: als de nieuwe burgerlijke partijstelling er effectief komt, zal Mary uitstel vragen. Het zal uiteindelijk aan de rechter zijn om te beslissen of het uitstel er al dan niet komt.

"Wij zijn alleszins geen vragende partij voor uitstel", zegt Lys. Advocaat Sven Mary vraagt zich intussen af waarom de advocaat zo lang heeft gewacht met zijn burgerlijke partijstelling. "Waarom deed hij dat niet bij de inleidende zitting in september? Zodat iedereen zich deftig kon voorbereiden", vraagt Mary. Volgens advocaat Guillaume Lys was het een moeilijke beslissing. "We hebben maanden gepraat met de slachtoffers. Uiteindelijk is het hun beslissing om dit nu te doen."

Volgens onze informatie blijft de overbrenging van Salah Abdeslam vanuit de gevangenis in Franrijk naar het proces in Brussel maandag alvast gewoon doorgaan zoals gepland.