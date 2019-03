Slachtoffers 22 maart mogen “gigantisch” dossier vanaf april inkijken Daimy Van den Eede Rosalie Pieters

19 maart 2019

12u59

Bron: VTM NIEUWS 0 De slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden voor de aanslagen van 22 maart in ons land mogen vanaf april het gigantische dossier gaan inkijken. Hoewel het onderzoek nog niet helemaal afgerond is, hebben de onderzoeksrechters toch beslist om het dossier al ter beschikking van de slachtoffers te stellen.

De 600 burgerlijke partijen kunnen vanaf april in enkele computerzalen het dossier van de aanslagen gaan inkijken. Veel slachtoffers hebben daar namelijk echt nood aan. Zo’n 100 mensen hebben zich al aangemeld

Antwoord op vragen

Ronald Detiege is een van de justitieassistenten die de slachtoffers zal helpen zoeken naar antwoorden in het complexe dossier. “Sommige mensen willen bijvoorbeeld weten of ze de daders in de luchthaventerminal gekruist zijn. Anderen vragen zich af hoe hun geliefden om het leven gekomen zijn”, vertelt hij.

Gigantisch dossier

Het onderzoek naar de aanslagen is gigantisch: 140 kartonnen dozen met daarin telkens 1.200 pagina’s, die in totaal 6.200 pv’s bevatten. Het dossier is bovendien beschikbaar in 9 verschillende talen

Proces

Het proces is voorzien voor volgend jaar. Het wordt een ongeziene rechtszaak voor ons land, het gerecht is nog op zoek naar een geschikte plaats die kan dienen als zittingszaal.