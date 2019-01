Slachtoffer zuurgooier getuigt in de rechtbank: “Gekrijst als een kat die onder auto terechtkomt” OM vraagt 18 jaar cel voor Jean-Pierre W. (48) voor moordpoging BJS HA

25 januari 2019

14u15

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Het openbaar ministerie heeft achttien jaar cel en vijftien jaar terbeschikkingstelling gevorderd voor Jean-Pierre W. (48), die vervolgd wordt voor de moordpoging op zijn ex-vriendin Ragna S. (40). Hij had haar vorig jaar met zwavelzuur aangevallen op het Antwerpse Sint-Jansplein. Het slachtoffer raakte over 41 procent van haar lichaam verbrand. De beklaagde ontkent dat hij haar wilde doden.

Ragna zat op 31 juli 2018 op de bus te wachten, toen haar ex plots op haar afstapte en zwavelzuur naar haar gooide. “Ik heb in een reflex mijn handtas omhoog gehouden, waardoor enkel de rechterkant van mijn gezicht geraakt werd. Toen gooide hij nog een tweede keer met het zuur”, vertelde Ragna aan de rechtbank. Ze had moeite om de helse pijn die ze toen gevoeld had onder woorden te brengen. “Het was een dierlijke pijn. Ik heb gekrijst als een kat die onder een auto terechtkomt.”



Ragna werd naar het gespecialiseerde brandwondencentrum van het Stuivenbergziekenhuis gebracht, waar ze over 41 procent van haar lichaam verbrand bleek te zijn. Haar borst en rug waren er het ergst aan toe. Ze werd twee weken in een kunstmatige coma gehouden.

Ragna onderging al negen operaties en er wacht haar nog een lange medische lijdensweg Jos Vander Velpen, advocaat van Ragna S.

“Door het oog van de naald”

“Ze is door het oog van de naald gekropen”, zei haar advocaat Jos Vander Velpen. “Ze onderging al negen operaties en er wacht haar nog een lange medische lijdensweg. Ze moet een drukpak en siliconenmasker dragen en is voor alles aangewezen op haar ouders, broer en zus.” Vander Velpen vorderde voor het slachtoffer en haar familie een voorlopige schadevergoeding van in totaal ruim 160.000 euro.



De zuuraanval kwam niet onverwacht. Jean-Pierre W. was haar al een jaar aan het stalken, omdat hij hun relatiebreuk niet kon verkroppen. In de weken voor de feiten escaleerde de situatie, nadat ze op één van zijn honderden berichten geantwoord had en zich daarbij laatdunkend had uitgelaten over zijn bedprestaties.

Op 20 juli stuurde hij haar een foto van een door zuur verminkte vrouw. Een week later: “Ik heb de oplossing gevonden. Het kost maar 7 euro in de Gamma en als ik vijf jaar moet zitten, dan heb ik dat ervoor over.” De dag voor de feiten: “Wat nu gaat gebeuren, ga je je de rest van je leven herinneren. Je zult je smerige paardensmoel nooit meer in de spiegel durven zien.”

Het slachtoffer had voor 4 augustus een afspraak bij de politie gemaakt om een klacht in te dienen, maar die afspraak zou ze niet halen.

(Lees hieronder verder)

Scheldtirade in laatste woord

W. ontkent dat hij tweemaal met het zuur had gegooid en dat hij op haar gezicht had gemikt. Het was ook helemaal niet zijn bedoeling om haar te doden. “Dat blijkt ook uit zijn dreigement dat ze nooit meer in de spiegel zou durven kijken. Hij wilde haar alleen maar pijn doen, maar heeft de impact van het zwavelzuur onderschat”, pleitte meester Erik Bertels, die een herkwalificatie naar slagen en verwondingen vroeg.

Hij wilde haar alleen maar pijn doen, maar heeft de impact van het zwavelzuur onderschat Erik Bertels, advocaat van Jean-Pierre W.

Jean-Pierre W. kreeg het laatste woord, maar verontschuldigingen naar het slachtoffer toe kwamen er niet. Wel een scheldtirade over hoe ze hem alleen maar gebruikt had voor zijn geld en dat hij het zuur had gegooid omdat ze “moest stoppen met de hoer uit te hangen”. De voorzitter en ook de aanwezige agenten moesten hem de mond snoeren.

De zaak werd daarna in beraad genomen voor vonnis op 7 februari.