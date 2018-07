Slachtoffer zuurgooier Delhaize: "Zoals ik Greet Rouffaer nodig had, wil ik er voor dit slachtoffer zijn" Marina Tijssen (56) leeft drie jaar na zuuraanval nog altijd met pijn Annick Grobben

31 juli 2018

22u43 0 De brutale zuuraanval op een 40-jarige vrouw aan het Antwerpse Sint-Jansplein, deed de Olense poetsvrouw Marina Tijssen gisteren huiveren. Want zij maakte ruim drie jaar geleden exact hetzelfde mee in een Antwerpse Delhaize. "Ik zou zo kunnen wenen, omdat ik wéét welke lijdensweg haar te wachten staat", aldus Tijssen die de zwaargewonde vrouw later graag zou ontmoeten indien ze dat zelf wil. "Zoals ik Greet Rouffaer nodig had om te kunnen geloven dat het ooit beter wordt, zo wil ik er ook voor dit slachtoffer kunnen zijn."

Toen Marina Tijssen in de wagen het nieuws van de zuuraanval op het Sint-Jansplein vernam, leek het alsof ze haar eigen horror op 20 februari 2015 - een man gooide toen in een Antwerpse Delhaize zwavelzuur in haar gezicht op het moment dat ze daar aan het poetsen was - herbeleefde. "Het is gewoon verschrikkelijk", zegt ze. "Wéér iemand die voor het leven verminkt zal zijn, net als ik. Ik wéét waar die vrouw voorstaat en het is de hel."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN