Slachtoffer zuuraanval is over 40 procent van haar lichaam verbrand Verdachte Jean-Pierre W. (58) nog onder invloed en daarom nog steeds niet verhoord mvdb

01 augustus 2018

13u54

Bron: Belga 0 De 40-jarige vrouw die gisteren op het Antwerpse Sint-Jansplein werd overgoten met zwavelzuur verkeert nog steeds in levensgevaar en wordt in een kunstmatige coma gehouden. Dat zegt het ZNA Stuivenberg, waar de vrouw verblijft in het gespecialiseerde brandwondencentrum.

Intussen is de gearresteerde verdachte Jean-Pierre W. (58), de ex-partner van slachtoffer Ragna S., nog steeds niet verhoord kunnen worden. Volgens het parket zal dat later op de middag gebeuren.



De vrouw raakte volgens ZNA over 40 procent van haar lichaam verbrand. "Opnames met deze verwondingen duren verschillende maanden en gaan gepaard met meerdere chirurgische ingrepen", klinkt het. "Brandwondenpatiënten zijn erg vatbaar voor infecties en verblijven dus in gesloten steriele ruimten om infecties te voorkomen."



De ex-partner van het slachtoffer werd dinsdag even na de feiten door het SRT-team van de Antwerpse lokale politie opgepakt. Hij bleek op dat moment onder invloed te zijn van verdovende middelen en kon daarom nog niet worden verhoord. Het verhoor zal pas in de loop van woensdagmiddag gebeuren, stelt het parket.

