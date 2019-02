Slachtoffer zinloos geweld getuigt anoniem Redactie

22 februari 2019

20u04 2

Een leerling die dinsdagavond na school werd afgetuigd door leeftijdsgenoten, doet anoniem zijn verhaal. Hij vertelt hoe hij in een straatje werd gelokt. Daar kreeg hij plots klappen. De beelden van het zinloos geweld verschenen op social media en werden massaal gedeeld.

Volgens het slachtoffer heeft hij klappen gekregen van acht mensen in het totaal. Hij verloor ook even het bewustzijn. Het was de ex van de tiener die alles toevallig zag gebeuren en een einde maakte aan het geweld.

De moeder van het slachtoffer overtuigde haar zoon om naar de politie te stappen en klacht in te dienen. De minderjarige die hem aanviel, zou volgens het slachtoffer niet aan zijn proefstuk toe zijn. Hij werd ondertussen voor minstens drie maanden in een jeugdherstelling geplaatst.

Het slachtoffer herstelt nog van zijn verwondingen. Als hij terug naar school kan, zal hij daar ook psychologische ondersteuning krijgen om het voorval te verwerken.