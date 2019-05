Slachtoffer van zuurgooier al 35 keer geopereerd, maar nog geen cent schadevergoeding gezien: “Niks, van niemand” ADN

22 mei 2019

09u28

Bron: VIER 80 Het is intussen al zo’n vier jaar geleden. Een man komt binnen in de Delhaize op het Antwerpse Zuid en spreekt poetsvrouw Marina Tijssen aan. “Euh, mevrouw.” Marina draait zich om. “Alstublieft, da’s voor u”, hoort ze. “En het was gebeurd.” De vrouw krijgt bijtend zuur over zich. Gisterenavond nam Marina plaats in de zetel bij ‘Gert Late Night’ op VIER en getuigde ze nog één keer over de dag die haar leven overhoop gooide. Een schadevergoeding kreeg ze nog niet. “Ooit komt dat in orde zeker?”

“Ik voelde direct aan mijn voorhoofd dat het niet juist was”, vertelt Marina Tijssen over het moment net na de zuuraanval. “Het eerste wat in me opkwam, was: ‘Ik moet water hebben. Water!’. En toen ben ik direct naar de keuken gelopen om water in mijn gezicht en mond te gooien.”

Chantage

Een goede reflex, dat water? “Ja en nee. Op zwavelzuur water gooien geeft een fellere reactie, maar zo kan het niet doorbranden. Dat is wel gebeurd op mijn hals en op mijn arm.”



De zuurgooier in kwestie, Jelle F., chanteerde Delhaize - al een hele tijd zelfs. Maar “niemand wist daarvan”, aldus Marina. “De directie had niks gezegd, het personeel wist van niets.” Dat zij zijn slachtoffer werd, was puur toeval. “Verkeerd moment, verkeerde plaats”, zegt Marina. “Als het niet bij mij was gebeurd, dan was het bij iemand anders van Delhaize gebeurd.”

Veel pijn en veel centen

Na de zuuraanval betaalde de supermarktketen meteen het geld dat F. eiste, zo kon de man ook gevat worden. Hij kreeg uiteindelijk 18 jaar gevangenisstraf. Voor Marina is die straf niet streng genoeg. “Ik heb ook levenslang. Ik moet ook levenslang met pijn lopen en met littekens.”

Marina ziet er heel goed uit, merkt Gert Verhulst op. “Dat heeft mij al wel veel pijn en centen gekost”, reageert ze. In totaal onderging ze al “rond de 35 operaties”. Delhaize komt niet tussen, ook een schadevergoeding heeft ze nog niet gekregen. “Niks”, aldus Marina. “Van niemand niet.”