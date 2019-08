Slachtoffer van vechtpartij in Rochefort overleden KVE

15 augustus 2019

10u17

Bron: Belga 0 De 38-jarige man die zwaargewond was geraakt bij een vechtpartij in de nacht van zaterdag op zondag tijdens een lampionnenfeest in Rochefort, is gisteravond aan zijn verwondingen overleden. Dat is in zijn omgeving bevestigd.

Het slachtoffer uit Nassogne, in de provincie Luxemburg, was na de vechtpartij, waarbij meerdere mensen betrokken waren, in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Hij lag sindsdien in een coma.

Er werd tot nu toe één man, een dertiger, opgepakt. Hij verschijnt morgen voor de raadkamer van Namen.