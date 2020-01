Slachtoffer van tienerpooiers getuigt: “Ik heb tussen de 10 à 15 klanten per nacht moeten doen” Redactie

15 januari 2020

19u51

Bron: VTM Nieuws 112 De Brusselse politie heeft recent een 16-jarig meisje uit de klauwen van een bende tienerpooiers gered . Ze was van huis weggelopen en door haar vriend als tienerprostituee aan de bende ‘verkocht’. En ze is lang niet het enige slachtoffer van tienerpooiers. VTM Nieuws kon praten met een meisje dat hetzelfde heeft meegemaakt.

VTM Nieuws sprak met de 19-jarige Sanne. Sanne is een schuilnaam, want haar tienerpooiers zoeken haar nog steeds. Het begon allemaal drie jaar geleden. Sanne leert een jongen kennen via Facebook. “De eerste weken waren we gewoon vrienden”, legt ze uit. “En dan gaf hij me dure cadeaus. En toen moest ik die terugbetalen.” Sanne zegt dat ze geen geld heeft, dat ze hem helemaal niet kan terugbetalen. “Dan moet je met mensen naar bed gaan”, krijgt ze te horen.

Mishandeling

Uiteraard weigert ze. “Ze hebben mij dan met kabelbandjes aan een haak gehangen, op mijn ribben geslagen... Mijn knieën zijn ook voor het leven kapot. Ik heb ook littekens doordat ze met een taser over mijn lichaam gingen.”



Sanne krijgt schrik en doet uiteindelijk toch wat er van haar gevraagd wordt. “Ik heb tussen de 10 à 15 klanten per nacht moeten doen”, vertelt ze. “Dan heb ik ook veel drugs moeten nemen, om geen klacht te kunnen indienen. Ze geven je veel drugs zodat je je niks meer herinnert.

Bedreigingen

Enkele keren wordt Sanne opgepakt voor haar veiligheid. Maar bij de politie wordt ze agressief. “Het eerste wat ze vragen is ‘kleed je uit en buig je naar voren’. Wat wil je dan dat meisjes doen? Dat gewoon toelaten? Terwijl je die nacht zelf nog 20 klanten per nacht hebt moeten doen? Dat gaat niet.”

Telkens keert ze terug naar haar pooiers, omdat ze haar bedreigen. Na een half jaar krijgt de politie haar er uiteindelijk definitief weg. Ze confronteren haar met beelden van zichzelf. Ze krijgt hulp, en geraakt erbovenop. “Nu heb ik mijn eigen kracht gevonden om te zeggen ‘oké, ik ga door. Ik moet aan mijn toekomst denken’. Want dat is het enige waarmee je je pooiers kan kloten hè.”

Andere meisjes helpen

Sanne wil met haar verhaal nu vooral andere meisjes helpen. “Als een jongen je aanspreekt op Facebook - ‘amai, je bent een mooi meisje’ - ga daar dan niet op in. Zo is het bij mij begonnen. Vzw Payoke (die deze slachtoffers helpt, red.) sowieso ook bellen of mensen die je echt kan vertrouwen. Blijf er niet mee zitten, want anders ga je er nog moeilijk uit geraken.”

