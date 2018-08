Slachtoffer van racisme op Pukkelpop reageert: "Dronken zijn is geen excuus" Unia en parket van Limburg starten onderzoek Redactie

20 augustus 2018

20u10

Bron: Belga, VTM NIEUWS 541 Een van de vrouwen die op Pukkelpop werd lastiggevallen, heeft gereageerd. " Het is de eerste keer dat ik me belaagd voelde in groep in een omgeving waar we waren om ons te amuseren", zegt Sarah aan RTL-TVI. "Er waren mensen die foto's wilden nemen met ons en mensen die in het Nederlands een lied zongen over Congo. Het was echt verschrikkelijk." Het parket van Limburg is een onderzoek gestart.

De vrouwen deden aanvankelijk hun verhaal op de Instagram- en Twitter-accounts van 'callmevirgo' en 'alienpizzasarah'. De twee vertellen er dat ze tijdens het optreden van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar geduwd en geschopt werden, dat er drankjes naar hen gegooid werden en dat er aan hun haren getrokken werd. "Ik werd behandeld als een dier in een kooi", schrijft een van hen.

"Congo, Congo"

Op de accounts zijn ook beelden te zien van een groepje jongeren dat racistische koorzangen brengt. Daarbij zingen ze onder meer de tekst "Handjes kappen, de Congo is van ons". "Een van hen begon te zingen 'Congo, Congo', samen met nog ander racistisch gezang. Zijn vrienden lachten ermee en deden mee."

(In het filmpje zijn ook andere festivalgangers te zien die niets met de gezangen te maken hebben. Om hun privacy te vrijwaren hebben we ook hen anoniem gemaakt.)

De feiten deden zich voor toen de twee meisjes naar het optreden van rapper Kendrick Lamar wilden kijken aan het hoofdpodium. "We probeerden dichter te geraken omdat ik en mijn zus anders niks zouden zien. Er was plaats genoeg. Maar vanaf toen barstte het echt los en die racisten lieten ons echt niet gerust. Iemand begon te zingen 'Congo is van ons' en deed Hitler-tekens naar ons, waar ik echt geen woorden voor heb. Ik begon me te ergeren en probeerde naar voor te geraken, toen een oudere man ons terug naar achter duwde en schopte."

"Emotioneel kapot"

"Ik weet niet hoe ik me moet voelen, met mensen die aan mijn haar trekken en foto's met ons willen maken. De hoeveelheid beledigingen die we ik naar mijn hoofd heb gekregen is ongelooflijk." Uiteindelijk konden de gemoederen bedaard worden, maar volgens de vrouw was het optreden voor haar voorbij. "Iedereen liep daar maar wat in het wilde weg 'nigga' te roepen. De meesten kenden zijn nummers gewoon niet. De security bleef ons maar controleren, het was echt een zootje. Ik was emotioneel kapot. Ik heb de hele set gehuild. Ik voelde de slechte sfeer rond mij, wilde gewoon verdwijnen."

De Instagram-story van de twee accounts werd massaal gedeeld en een van de vrouwen liet weten dat ze contact zou opnemen met de politie en met Unia. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum heeft inmiddels bevestigd dat het een melding heeft ontvangen.

Yesterday I got treated like a caged animal! Between people grabbing on my fro’ and people wanting to take pictures with us I don’t even know how to feel. Especially when you know you can’t do anything about it. The amount of insults or ignorant reflections I got was insane. ㅤㅤS(@ alienpizzasarah) link

Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar de zaak, ook al heeft het nog geen concrete aangifte gekregen van mensen die zich benadeeld voelen. "Er is een recht van vrije meningsuiting in dit land. Soms gaat men die grens voorbij en begeeft men zich op het domein van strafrecht. Er zal nu eerst moeten worden onderzocht of dat gebeurd is", zegt woordvoerster Anja De Schutter van het Limburgse parket.

Intussen heeft ook de organisatie van Pukkelpop gereageerd op het incident. Ze verspreidde onderstaand communiqué:

"We zijn absoluut verbolgen over het incident dat zich afspeelde tijdens het optreden van Kendrick Lamar", schrijft de Pukkelpoporganisatie. "Pukkelpop is een festival waar iedereen welkom is, ongeacht het geslacht, de taal, politieke overtuiging, raciale of etnische oorsprong, religie of levensbeschouwing, handicap, beperking, leeftijd of seksuele gerichtheid. Wij verwerpen elke vorm van fysiek of verbaal geweld, pesterijen en respectloos gedrag!"

"We zullen dit voorval verder onderzoeken en bekijken welke juridische stappen mogelijk zijn. Dit tolereren we niet, zulke individuen hebben geen plaats op Pukkelpop!"