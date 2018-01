Slachtoffer valse seksenquête getuigt: "Dader bleek niet eens een onbekende te zijn" Redactie

21u52

Bron: VTM Nieuws 0 VTM Nieuws . Een twintiger die zich voordeed als onderzoeksstudent van de KU Leuven heeft met een valse enquête minstens 26 jonge vrouwen allerlei seksuele bekentenissen ontfutseld. Twee minderjarige meisjes kreeg hij zover dat ze ook intieme beelden doorstuurden. Een van de slachtoffers reageerde anoniem aan VTM Nieuws

De vrouw kreeg een mail van een zogenaamde studenten aan de KU Leuven. Een vraag om een enquête in te vullen over de ongemakken van grote borsten. Het zag er echt uit met logo en promotor. Uiteindelijk had het niks meer te maken met grote borsten en hoe vrouwen daarmee omgaan, maar werden de vragen steeds gedetailleerder.

En het bleef niet bij één enquête: een jaar later in 2014 ontving ze er opnieuw in. Dit keer een zogenaamde studie over tieners en masturbatie. Toen de vraag kwam om een video door te sturen, besefte de vrouw dat er iets niet klopte en stapte ze naar de politie. Na onderzoek bleek de zogenaamde studente een twintiger te zijn die niks met de KU Leuven te maken heeft. De dader bleek ook geen onbekende voor het slachtoffer. "Het was iemand die heel dicht in mijn vriendenkring bleek te staan. En dan voel je je wel voor de gek gehouden."

De man om wie dit allemaal draait zal zich in september voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Zeker 28 mensen hebben zich burgerlijke partij gesteld: de 26 slachtoffers, de docent en de KU Leuven.