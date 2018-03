Slachtoffer Trèbes getuigt: "Dit is niet ons geloof" JM

24 maart 2018

14u39

Bron: VTM NIEUWS 12 Toen Samira Hajji gisteren naar de supermarkt vertrok, had ze nog geen flauw benul welke gruwel ze daar ging meemaken. Pas nadat ze verschillende schoten hoorde, besefte ze dat er iets niet klopte. De vrouw getuigde aan VTM Nieuws hoe ze op het nippertje aan de gijzeling in Trèbes ontsnapte.

"We dachten eerst dat er iets in de winkel gevallen was", vertelt Samira Hajji aan VTM Nieuws, "we hoorden eerst een man roepen en daarna verschillende schoten. We zijn meteen allemaal langs de achterdeur naar buiten gelopen."

De vrouw en haar man waren boodschappen aan het doen in de supermarkt in Trèbes wanneer een man plots wild in het rond begon te schieten. Ze heeft het als moslima heel moeilijk om te begrijpen wat er gisteren precies gebeurd is.

"Het is vreselijk. Dit is niet de islam. Dit is niet onze religie. Het zijn mensen die niets van de islam afweten. Ons geloof zegt nooit om iemand anders te doden."

Ook de burgemeester van Trèbes heeft het moeilijk om de gruwel te plaatsen. Momenteel vangt hij iedereen die aanwezig was bij de gijzeling op in het gemeentehuis. Daar kunnen ze psychologische en juridische bijstand krijgen.