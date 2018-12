Slachtoffer tandarts getuigt anoniem: “Drie kwartier lang probeerde hij met zijn elleboog op intieme plaats te komen” TDM

11 december 2018

20u02

Bron: VTM Nieuws 0 Een slachtoffer van een tandarts uit Damme die ervan verdacht wordt vrouwelijke patiënten aangerand te hebben, heeft anoniem haar verhaal gedaan voor de camera van VTM NIEUWS. “Drie kwartier lang probeerde hij met zijn elleboog op de intieme plaats te komen”, vertelt de 22-jarige vrouw. “Ik begrijp niet dat hij nu nog zijn praktijk mag openhouden.”

Een tandarts uit Damme, die in de cel zat omdat hij vrouwelijke patiënten heeft aangerand, mag vrijkomen onder voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat hij geen vrouwen meer mag behandelen, alleen nog mannen. Negen vrouwen hebben een klacht tegen hem ingediend.

Betast tijdens controle

Eén van de slachtoffers van de tandarts is een jonge vrouw van 22. Ze vertelt dat ze betast werd toen ze tijdens een controle in zijn stoel lag.

“Drie kwartier lang probeerde hij met zijn elleboog op de intieme plaats te komen, en te duwen op mijn borsten. Met zijn ene arm langs de zijkant, terwijl hij eigenlijk bezig was in mijn mond. Hij deed ruwe bewegingen, ik vond dat een beetje raar”, klinkt het.

Te geschrokken

De tandarts probeerde ook tussen haar benen te tasten, maar ze kon zich wegtrekken. Ze was te geschrokken om er ook iets over te zeggen. In elk geval keert ze nooit nog terug. “Ik vind het verschrikkelijk dat iemand die zo veel gestudeerd heeft er misbruik van maakt om handtastelijk te zijn bij vrouwen.”

In totaal hebben negen vrouwen aan de politie verklaard dat ze in de tandartsenpraktijk in Moerkerke bij Damme aangerand zijn. De eerste klacht dateert al van 2016. De tandarts beseft dat hij te ver is gegaan, toch besliste de raadkamer vanmiddag dat hij de gevangenis (onder voorwaarden) mag verlaten.

“Niet rechtvaardig”

De tandarts blijft wel in verdenking gesteld en het gerecht onderzoekt ook of hij nog meer slachtoffers heeft gemaakt. De vrouw die hier getuigde is nog niet naar de politie gestapt, maar zal dat nu wel doen.

“Ik hoop dat hij een zware straf krijgt. Ik snap niet dat hij nu nog zijn praktijk mag openhouden, ik vind dat hij daarmee moet stoppen. Ik vind het niet rechtvaardig dat hij dat mag blijven doen.” De Geneeskundige Commissie van West-Vlaanderen kan alsnog een volledig beroepsverbod opleggen.