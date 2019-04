Slachtoffer serieverkrachter getuigt: “Ik dacht dat ik dood ging” RVH SDA

12 april 2019

10u15

Bron: VTM Nieuws 11 Vandaag begint het proces tegen de Limburgse serieverkrachter die verdacht wordt van het beroven en verkrachten van zeker 14 escortes. Een van zijn slachtoffers getuigt aan VTM NIEUWS over de gruwel. “Ik dacht echt dat ik dood ging”, vertelt ze.

Het slachtoffer was 36 jaar oud tijdens de feiten in 2014. Een klant boekte haar voor een overnachting en had daar 1.000 euro voor over. Alleen verliep de avond niet zoals ze verwachtte. Eénmaal in de auto bij hem, begon hij haar te bedreigen, nam hij haar mee naar een bos en verkrachtte haar daar.

Vogelsanckbos

De beklaagde zou een drietal jaar lang actief zijn geweest. Telkens nam hij contact op met de escortdames via het internet, waarna hij na een chatgesprek afsprak in het natuurdomein te Heusden-Zolder omdat hij zogezegd liefhebber was van seks in de natuur. De echte reden: in het Vogelsanckbos kon hij de vrouwen vervolgens ongestoord misbruiken en beroven.

De slachtoffers waren vaak te bang om een klacht in te dienen, tot één iemand toch de moed had om haar baas in te lichten. Vervolgens kwamen er nog meer klachten binnen bij het Limburgse gerecht.

Het gerecht noemt de verkrachter erger dan Ronald Janssen.