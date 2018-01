Slachtoffer: "Er hing al hele dag gasgeur, maar huisbaas wilde niet dat politie werd gebeld" Redactie

08u56 8 BELGA Na de explosie op de Paardenmarkt gisterenavond, was Nabil de eerste die het gebouw kon verlaten. "Er hing sinds 8u 's ochtends al een gasgeur, maar de huisbaas wilde niet dat er politie in het gebouw kwam."

Een aangeslagen Nabil deed vanochtend zijn verhaal op Joe. "Er is al meedere keren politie of brandweer in het huis geweest en de huisbaas wilde dat niet meer. We hebben hem verschillende keren proberen bellen, maar hij was onbereikbaar. Hij is met vakantie in Egypte."

"Er hing sinds 8u 's ochtends al een gasgeur in het huis. We hebben samen overlegd wat we moesten doen, maar we hebben dus geen politie of brandweer gebeld omdat de huisbaas dat niet wilde. Een Italiaanse buurman zei op een bepaald moment dat het gebouw ging instorten."

Nabil was de eerste die het gebouw kon verlaten na de explosie. "Het huis ging naar boven en zakte daarna weer naar beneden. Ik was op de dakverdieping en het dak is op mij gevallen", aldus Nabil, die lichtgewond raakte. Hij verloor even het bewustzijn en werd iets later wakker. "Mijn voet zat vast. Ik probeerde mezelf te bevrijden en zag een opening tussen het puin."

"Ik heb geluk gehad, ik wou eigenlijk gaan douchen en dat is op de eerste verdieping. Dan was het hele gebouw op mij gevallen. Nu stond ik naast een Ikeakast, die mijn lichaam gedeeltelijk heeft beschermd", zei hij aan Sven Ornelis.