Slachtoffer oplichtersduo getuigt: "Die twee zijn helemaal zot en praten zich overal uit" Parket vraagt aan gedupeerden van oplichters Carine B. en Sherlyn D. zich te melden Mathias Mariën

12u04

Bron: Eigen berichtgeving 0 Mathias Mariën Schilder Gunther Tilly. Inzet: Oplichtersduo Sherlyn D. (23) en haar moeder Carine B. (44). Het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge roept alle mogelijke slachtoffers van oplichtersduo Carine B. (44) en haar dochter Sherlyn D. (23) op zich te melden bij de politie.

Verschillende benadeelden gingen zich deze ochtend al aanmelden bij politie en parket. Schilder Gunther Tilly (39) is één van hen. "Ik schilderde met drie man personeel hun volledige woning. Moeder en dochter spiegelden me verschillende projecten voor. Mijn geld kreeg ik echter nooit."

Op dit moment heeft het parket weet van 34 geregistreerde feiten. Een van de grootste slachtoffers is een man uit Knokke-Heist die in 2016 een voorschot van 90.000 euro had betaald aan Carine B. en Sherlyn D. Zij hadden op dat ogenblik een immobiliënbedrijf. Korte tijd later lieten ze het kantoor failliet gaan. Het geld sloegen de twee vrouwen achterover. "We zijn overtuigd dat er nog heel wat meer slachtoffers zijn. Die zijn we nu aan het bundelen. Mogelijke gedupeerden melden zich best bij de politie", zegt procureur Frank Demeester.

In de loop van de ochtend deden verschillende mensen dat al naar aanleiding van de media-aandacht. Een van hen is schilder Gunther Tilly. "Ze zijn helemaal zot en praten zich overal uit", zegt Gunther. De schilder ging midden 2014 aan de slag bij het duo in hun woning in Knokke. "Ze belden me op en vroegen om hun slaapkamer te schilderen. Ze spiegelden me verschillende projecten voor en wilden daarvoor met mij in zee. Als zelfstandige heb je natuurlijk interesse".

Praatjes

Hij stelde alles in het werk om de dames tevreden te stellen en trommelde drie werkmannen op. Op vraag van moeder en dochter verfden ze het volledige huis. "Een week later waren ze niet meer te bereiken. Een factuur van 6.000 euro is tot vandaag onbetaald. Ze hebben het enorm handig gespeeld. Weet je: die dames winden iedereen om hun vinger. Met hun praatjes raken ze overal uit. Ik ken tientallen gedupeerden. Het werd hoog tijd dat ze tegen de lamp liepen".

Alles bij elkaar zijn er waarschijnlijk meer dan honderd gedupeerden. Al kan dat nog hoger oplopen. "Ook mensen die voor kleine bedragen zijn opgelicht, vragen we aangifte te doen", zegt het parket.