Slachtoffer Nieuwpoort werd verrast tijdens tv-kijken: "Heel veel geluk dat er niet meer slachtoffers vielen"

Bron: Eigen berichtgeving 180 Florian Van Eenoo photonews Er is nog geen uitsluitsel over de oorzaak van de ramp met de torenkraan in Nieuwpoort waarbij één dodelijk slachtoffer is gevallen. "Er is een grondig onderzoek nodig. Ondertussen zoeken we een plaats om de kraan naar over te brengen voor verder onderzoek", zegt procureur Filip Jodts van het parket van Veurne, dat ook beslist heeft om het onderzoek naar een eerder incident met dezelfde kraan in te heropenen.

De bevoegde instanties gaven vandaag meer uitleg over de ramp aan de inwoners van de twee gebouwen waar gisteren een torenkraan op terecht kwam. Daarbij viel één dodelijk slachtoffer, drie anderen raakten gewond.

Het 75-jarige dodelijk slachtoffer zat op het moment van de ramp samen met haar echtgenoot televisie te kijken, toen ze door de klap de gewelven op zich kreeg. Ze stierf ter plaatse. Haar man (73) zat vlakbij en werd bedolven onder het puin. De brandweer moest hem met uitgraven. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het levensgevaar is wel geweken.

Het lichaam van het 75-jarige slachtoffer kon nog niet uit het gebouw gehaald worden. Daarvoor moet het appartementsgebouw eerst gestabiliseerd worden. Uit het verder onderzoek is gebleken dat in totaal 22,5 ton op de flats viel. Vijf verdiepingen zijn volledig onbewoonbaar verklaard. De ravage is volgens de hulpdiensten enorm. "We hebben heel veel geluk gehad dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen in het gebouw en op straat", zeggen de hulpdiensten.

Jelle Houwen Procureur Filip Jodts, burgemeester Geert Vanden Broucke en brandweerkapitein Richard Vandenabeele.

Eerder incident

Het parket zal het onderzoek naar het eerste incident op 12 november heropenen. "We zullen bekijken of het drama rechtstreeks kan gekoppeld worden aan de eerste problemen", zegt procureur Filip Jodts. Het dossier was eerder al afgesloten nadat de aannemer de nodige veiligheidsattesten kon voorleggen.

"Het was toen geen strafdossier. We zullen nu alle beschikbare info van toen opvragen en samenvoegen met het huidige dossier", zegt procureur Jodts. "Het is belangrijk om na te gaan of er een rechtstreeks verband is tussen beide incidenten."

Florian Van Eenoo photonews

Voor veel bewoners is het feit dat ze niet kunnen terugkeren naar hun instabiele flatgebouw een probleem, niet in het minst voor diegenen wiens flat beschadigd is. Maar voor enkele bewoners is het een extra groot probleem. Dat is zeker het geval voor de 63-jarige Freddy Van Goethem uit Aalst. Hij bracht de feestdagen door in de flat op de 7de verdieping van het gebouw.

"Ik ben diabetes type-1 patiënt en moet dringend aan mijn spuiten raken", zegt hij. "Ik moet viermaal daags een spuit zetten en ben dus eigenlijk al te laat. Bovendien zijn die spuiten eigenlijk oorspronkelijk afkomstig van Amerika. Dat is nu dus mijn grootste probleem: ik moet heel dringend aan mijn dosissen raken. Ik heb mijn probleem voorgelegd op het infomoment voor de bewoners en ze beloven mij een snelle oplossing."

We zijn letterlijk van de grond gevlogen toen het gebeurde. Het leek wel een aardschok. Echt heel eng om mee te maken. Bewoner Freddy Van Goethem

"Het ziekenhuis van Aalst dat mij begeleidt zal zo snel mogelijk contact opnemen met het ziekenhuis en een apotheker hier zodat zij de juiste samenstelling snel kunnen maken. Dan zullen ze mijn spuiten bezorgen. Ik hoop dat het snel na de middag kan want heb die spuiten echt nodig."

Jelle Houwen Freddy Van Goethem uit Aalst was in het flatgebouw aanwezig toen de kraan op het gebouw viel.

"Leek wel aardschok"

"Ik vind wel dat ze ons goed opvangen en informeren. Afgelopen nacht verbleven we in een hotel en dat zal deze nacht wellicht ook weer zo zijn. We verbleven op de 7de verdieping, naast een flat waar een tegengewicht in gevallen is en waar een groot gat gaapt. We waren thuis en zaten tv te kijken. We zijn letterlijk van de grond gevlogen toen het gebeurde. Het leek wel een aardschok. Echt heel eng om mee te maken."

"Voorlopig kunnen we niet naar huis want het gebouw is instabiel. We mogen ook niet naar onze auto die in de ondergrondse parking staat. Een domper op de feestdagen, maar gelukkig kunnen wij het wel nog navertellen", besluit Freddy.