Slachtoffer Nabil (28): "Niet de eerste keer dat er een gasgeur hing", broer huisbaas ontkent nalatigheid

Nabil (28) was drie minuten buiten bewustzijn en brak zijn ribben bij de explosie aan de Paardenmarkt. Hij verwijt de huisbaas nalatigheid. Volgens een van de bewoners van het pand, een man van 28, was het gisteren zeker niet de eerste keer dat er een gasgeur in het gebouw waargenomen werd. "Ik laat het hier niet bij", zegt Nabil vanop zijn ziekenhuisbed. De broer van de huisbaas ontkent dat hij iets van de huurders gehoord heeft.

"De huisbaas had zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij hadden hem al eens gewaarschuwd", vertelt de jongeman. "Hij wist dat er heel vaak een gasgeur hing en dat er problemen waren. Maar hij deed er niets aan." De jongeman, die op de derde verdieping van het ingestorte pand woonde, vertelt aan VRT NWS hoe hij net wilde gaan douchen, twee verdiepingen lager, toen de klap zich voordeed.

"Die was zo hard, ik hoorde enkel nog 'tuut'. Ik was drie minuten buiten westen. Toen ik bijkwam, lagen er overal stenen rondom me. Ook op mijn hoofd. Mijn voeten zaten vast. De dokter heeft me net verteld dat mijn ribben gebroken zijn. Ook mijn gezicht zag pikzwart, net als mijn longen die vol stof zaten. Ik ben beginnen te bidden en vroeg God: 'Geef me nog één kans'." Uiteindelijk kon de man op eigen kracht het gebouw verlaten.

Hij zegt nog dat de huisbaas geen politie of andere overheidsinstanties in zijn gebouw wilde en dat ze daarom geen hulpdiensten hadden verwittigd.

Gebouw intact

Intussen heeft ook de broer van de huisbaas gereageerd. Dat deed hij deze middag bij VTM Nieuws. Sammy Chalghmi ontkent dat de huurders hem hebben gebeld voor een gaslek. De man hield de afgelopen dagen de gsm bij van zijn broer, de huisbaas, die momenteel in Egypte met vakantie is. Chalghmi zegt dat hij nooit een oproep van de huurders heeft ontvangen. “Er is nooit gebeld geweest voor een gaslek, ook niet de laatste tien dagen. Het gebouw was trouwens intact, er is geen enkel probleem”, klinkt het. “Als er ooit een lek was, dan zou dit trouwens bij eender wie kunnen gebeuren. En normaal gezien bel je dan naar de brandweer. Niet naar de huisbaas.”