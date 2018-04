Slachtoffer naaktfoto's getuigt: "Ik was toen amper 15 jaar" Delphine Vandenabeele

13 april 2018

13u19

Bron: VTM Nieuws 79 "Ik denk dat er iemand op mijn profiel is geweest en die foto's heeft overgenomen." Een meisje van twintig jaar getuigt aan VTM NIEUWS dat ze een van de slachtoffers is van het ondergrondse netwerk dat naaktfoto’s en filmpjes uitwisselt. "Toen de foto's getrokken werden, was ik amper vijftien jaar", vertelt ze anoniem.

Honderden Vlaamse meisjes zijn, zonder dat ze het weten, het slachtoffer van een ondergronds netwerk dat naaktfoto’s en -filmpjes uitwisselt. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM NIEUWS en het Nederlandse RTL Nieuws. In totaal circuleren er meer dan 5.000 naaktfoto’s op de afgeschermde website, die door duizenden gebruikers worden geruild en verhandeld. Het parket is een onderzoek gestart.

Minderjarig

Het slachtoffer dat getuigt is momenteel twintig jaar, maar op de foto’s die van haar verspreid worden, was ze amper veertien of vijftien jaar en dus minderjarig. "Ik was erg geschrokken, want ik had er nog nooit eerder aan gedacht dat iemand die in zijn bezit kon hebben", vertelde het meisje toen de geïnfiltreerde journalist haar liet weten dat er naaktfoto’s van haar circuleren. Ze dacht dat die enkel op haar gsm stonden.

“Het gaat over foto’s van mijn gezicht, van mijzelf met ondergoed en zonder kleren. Er zijn zelfs foto’s van mij met mijn stiefzusje bij”, vertelt het slachtoffer. “Het is eng om te weten dat iemand die foto’s in zijn bezit heeft.”

Gehackt profiel

Volgens de twintigjarige moet iemand ingelogd zijn op haar profiel en is de enige manier waarop de foto’s verspreid konden raken, door hacking. “Het enge aan de hele situatie is dat ik die foto’s enkel naar mijn vriend heb gestuurd, in vertrouwen. En ik weet zeker dat hij daar niets mee gedaan heeft”, vertelt ze.

"Ik kreeg vaak mailtjes dat mijn wachtwoord veranderd was of dat ik mijn wachtwoord moest herstellen, maar ik heb dat genegeerd omdat dat ik dacht dat het niets speciaals was", vertelt ze. Het slachtoffer vertelt dat ze ervan uitging dat haar profielen goed beveiligd waren. Ze is dan ook erg geschrokken dat ‘iedereen’ zonder meer aan haar privégegevens raakt. “Al mijn gegevens staan op mijn privé-account en ik stuur ook verschillende zaken naar andere mensen. Het is eng om te weten dat iedereen daaraan kan”, klinkt het.

“Ik denk dat de meeste mensen van mijn leeftijd mij wel begrijpen, want veel mensen doen aan sexting”, vertelt het slachtoffer. Maar op de vraag of ze nog zo’n foto’s zou nemen antwoordt ze duidelijk ‘nee’. “Nu zou ik afraden aan iedereen om zulke foto’s te trekken. Er lopen hele rare mensen rond.”

Politie

“De persoon die de foto’s van mijn profiel heeft gehaald, moet hier zeker voor gestraft worden”, klinkt het nog. “Ik ben alvast naar de politie gestapt en die heeft een pv opgesteld."