Slachtoffer kritiek na steekpartij in Hasselt-centrum

21u24 63 Mariotti

In het centrum van Hasselt brak vanavond rond 19 uur een zware vechtpartij uit waarbij één persoon werd neergestoken. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis van Hasselt.

De feiten speelden zich af aan de ingang van het voetgangerstunneltje onder het treinspoor ter hoogte van de Bampslaan. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse en voerde een sporenonderzoek uit. Of de dader al gevat kon worden, is momenteel nog niet duidelijk. De passerel is langs weerszijden afgesloten.

