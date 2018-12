Slachtoffer herkent verdachte twee jaar na verkrachting op straat in Heist: “Hij zag haar ook en vluchtte weg” HA

27 december 2018

21u29

Bron: RTV 21 Een man die verdacht wordt van de verkrachting van een jonge vrouw in Heist-op-den-Berg zou twee jaar na de feiten opnieuw zijn opgemerkt in de Antwerpse gemeente. Het was het slachtoffer zelf dat afgelopen maandag naar verluidt plots oog in oog stond met de verdachte, meldt RTV.

In mei 2016 werd de toen 22-jarige vrouw aangesproken door een man die in paniek leek en om hulp vroeg. Hij zei dat zijn grootmoeder was gevallen. De jonge vrouw volgde de man in de richting van het Bergbos, maar werd plots vastgegrepen door een tweede man, waarna ze in een witte bestelwagen werd geduwd. Het slachtoffer werd vervolgens verplaatst naar een schuur, waar ze werd verkracht.



De politie verspreidde na de feiten een robotfoto van een van de verdachten, maar de man kon nooit worden gevat.

Twee jaar later zou de verdachte nu opnieuw zijn opgedoken in Heist-op-den-Berg. Afgelopen maandag meent het slachtoffer de man te hebben herkend op de markt in Heist, bevestigt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens aan RTV.



De politie werd gealarmeerd. Die ging ter plaatse om de jonge vrouw op te vangen en de omgeving uit te kammen, “maar dit zonder resultaat”, zegt Claessens. Volgens een vriendin van het slachtoffer zou de verdachte de vrouw ook herkend hebben en zette hij het daarop op een lopen, aldus nog RTV.

De robotfoto uit 2016 wordt sindsdien opnieuw gedeeld op sociale media, waardoor de politie nieuwe tips heeft binnengekregen. “Die worden momenteel grondig onderzocht door het parket”, verzekert Claessens.

Wie iets gezien heeft, of de verdachte alsnog herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via email: opsporingen@police.belgium.eu.