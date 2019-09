Slachtoffer herkent op straat inbreker die hem aanviel met mes: verdachte in Luik opgepakt SVM

21 september 2019

16u39

Bron: Belga 3 In Luik is een dertiger die illegaal in ons land verblijft opgepakt na een steekpartij. De man wordt verdacht van poging tot doodslag, bevestigt het parket van Luik.

De feiten dateren al van begin juni en speelden zich af in de rue Théodore Bouille in Luik. Nadat het slachtoffer de vermoedelijke dader op straat had herkend, is nu een verdachte opgepakt.

Het slachtoffer en zijn broer waren destijds onderweg naar huis toen ze twee mannen opmerkten die probeerden in te breken bij kennissen van hen. De broers spraken de twee aan en al snel kwam het tot een woordenwisseling. Daarbij haalde een van de twee inbrekers een mes boven en hij haalde ook uit. Eén broer raakte zwaargewond.

De verdachte beweert de Marokkaanse nationaliteit te hebben, maar volgens de parketmagistraat zou hij ook Palestijnse en Algerijnse roots hebben. Er is een onderzoek geopend, daarbij zal ook een confrontatie plaatsvinden tussen de verschillende partijen.