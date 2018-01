Slachtoffer explosie: "Plots zakte de grond onder mijn voeten weg"

Antonio Caria werd gisteren met spoed geopereerd aan zijn hand. De Italiaan Antonio Caria ligt in het Stuivenbergziekenhuis. Hij is één van de zwaargewonde slachtoffers van de gasexplosie. De man woonde sinds september op de bovenste verdieping van nr 101. Omstreeks 16 uur rook hij gisteren een stevige gasgeur.

“We hebben dat met enkele buren besproken maar één iemand zei: dat kan niet, we hebben in de kamers geen gasaansluiting, dat zal wel beneden zijn,” klonk het.

Toen Antonio om 21.31 iets wilde drinken, ontplofte het gebouw. “Een stevig knal, en plots werd alles donker en zakte de vloer onder mijn voeten weg. Ik landde hard op mijn rug en op nog geen 10 centimeter naast mijn hoofd landde er een ijskast. Ik besef dus wel dat ik heel veel geluk heb gehad. Ik ben dankbaar dat ik nog leef,” zegt Antonio.

Hij raakte zwaargewond aan zijn hand en ging gisteren al onder het mes om de geraakte spieren en zenuwen te herstellen. Antonio is blij dat hij nog leeft maar wijst wel de huisbaas en de stad met de vinger. Voor zijn kamertje zonder badkamer of keuken betaalde hij 300 euro per maand. “De huisbaas is hier in de fout. Het gebouw was erbarmelijk, er was werkelijk niets in orde. In de keuken op de benedenverdieping werkte er niets, alles was vuil, er was ongedierte, onder andere bedwantsen. De huisbaas is verslaafd aan geld, ja. Maar ook de stad wist hiervan, ik had al lang controle verwacht. Enkele weken geleden was de wijkagent hier nog voor een adreswissel en hij zei nog dat dit niet kon blijven duren. Ik verwachtte mij dus nog aan een controle, maar nu is het te laat."